Иконка направления на сайт

На сайт http://www.feam.ru/ нужно нарисовать "лепесток" еще один…что бы сочетался с другими, которые уже на сайте..

Формой и размером он должен быть, как и 8 нынешних…

Тема лепестка: Проектирование (всего: архитектурное проектирование, дизайн-проекты, проектирование инженерных сетей…..строительство, промышленность, все что только можно).

Идея для лепестка: лепесток с проектом как и остальные (подложка "бумажная" внизу)...а на нем здание абстрактное (желательно...промышленность, склады..что-то в этом духе) в разрезе...+ видны инженерные сети...трубы и что-то подобное.

Бюджет около 10$