Сделать синюю картинку png красной

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок301 просмотр

Есть крошечная картинка-галочка в формате png (см. вложение). Она имеет синие цвета.

В то же время стиль картинок сайта, где картинка используется, имеют базовый красный #FF0000

В общем, надо ее переделать под красный.

Пишите стоимость.

11 лет назад
slob
51 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Приятный человек и старательный исполнитель, только положительные эмоции! :) Спасибо!
Очень хороший заказчик , и человек тоже , позитивный , добросовестный ! приятно сотрудничать +++ рекомендую ! буду рад еще сотрудничать в дальнейшем !
yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо за помощь! Плюсую к предыдущим отзывам.
Адекватный заказчик.
newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Среди многих заявок выбрал Антона! У парня большое будущее :) Спасибо!
Ответственный заказчик, один из немногих с которым можно смело и без опаски работать дистанционно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад