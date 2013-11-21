Создание статических тизеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок188 просмотров

Доброго времени, уважаемые фрилансеры.

Необходимо создание статических тизеров 90*75 для часов Iron Samurai, только картинка – тексты наши.

Необходимо 500 тизеров, на один уходит в среднем 1 мин.

При успешной работе и качественном исполнении – бонус и дальнейшее сотрудничество.

11 лет назад
art-kirov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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