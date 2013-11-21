Необходимо отрисовать значки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт2 заявки149 просмотров

Есть сайт. Нужно отрисовать значки 100 x 100 пикселей.

А так же памятники. Пример на странице http://crapebook.com/id1

Сделать как можно быстрее

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров