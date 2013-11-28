Отрисовать фавикон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки145 просмотров

Для сайта нужен фавикон .. пример того что хотим в приатаченом файле. + Есть изображение в шапке http://fauna-nf.ru/

11 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо Станиславу за оперативную работу по созданию фавикона.
Хороший заказ, моментальная оплата

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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