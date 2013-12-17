Одноцветные пиктограмные иконки мото тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок209 просмотров

Для интернет-магазина мото направленности нужны иконки.

Примерно как тут: http://www.rockymountainatvmc.com

Иконки для категорий товаров:

Шлемы

Экипировка

Резина

Запчасти

Багаж

Аксессуары

Распродажа.

Рисовать в иллюстраторе. Иконки нужны двух размеров(маленькие и большие).

Без цен заявку не рассматриваю.

п.с. Сложность работы низкая. Цену ожидаю адекватную.

11 лет назад
Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$49
2 дня
Очень качественные работы. Взял Аллу на заметку. Буду обращаться еще. Все рекомендую.
Интересный и неординарный проект. Удивительно лёгкое сотрудничество и комфортное решение любых вопросов с заказчиком. Рекомендую Александра - серьезный, знающий своё дело, приятный в общении человек. Оплата результата моментальная. Буду рада новым совместным проектам. Мои наилучшие пожелания. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад