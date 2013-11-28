3 картинки для группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок150 просмотров

Нужно сделать 3 картинки, для группы в ВК. Размер приблизительно 360 на 240

Все вопросы в процессе обсуждения.

11 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров