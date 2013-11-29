Подобрать иконки для страницы презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок152 просмотра

для страницы из презентации необходимо подобрать 8 иконок, в таком же стиле как есть сейчас (там есть 5 иконок, но вместо них нужно новые). Изображение страницы в приложении. В заявке укажите цену

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров