Картинка для ВК

Нужно сделать красивую тематичную картинку (тематика: Мероприятие сообщества предпринимателей в городе Челябинск 28 декабря 2013 года) для группы в ВК, на картинке должен быть какой то элемент который в иконке группы должен отображаться красиво. Вот группа https://vk.com/event62457120 сделать нужно сейчас.