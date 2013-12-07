Картинка для ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки192 просмотра

Нужно сделать красивую тематичную картинку (тематика: Мероприятие сообщества предпринимателей в городе Челябинск 28 декабря 2013 года) для группы в ВК, на картинке должен быть какой то элемент который в иконке группы должен отображаться красиво. Вот группа https://vk.com/event62457120 сделать нужно сейчас.

11 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Baks100500
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$6
1 день
Елена отлично справилась с заданием, все было сделано качественно и в срок. Получил несколько вариантов готового решения. Большое спасибо за работу. Было приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Baks100500
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад