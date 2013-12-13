Дизайн страница сайта - 5 иконок и таблица

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок158 просмотров

Необходимо сделать:

1) Оформить страницу сайта прорисовав(или подобрать) 4 иконки

2) Оформить сравнительную таблицу (с картинками и текстом)

Все в стиле сайта .

Срок-цена оставляйте в заявке.Легкий европейский дизайн .

11 лет назад
Olala19
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв(-3)

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный дизайнер - со вкусом ,не просто технический дизайнер(каких тут 90% ). Всем рекомендую,оперативно и качественно .
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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