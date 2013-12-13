Здравствуйте! Нужно 2 аватара для сообществ ВК. В первом сообществе существующую аватарку нужно красиво переделать на новогодний манер, для второго аватар "с ноля". Присылайте примеры работ обязательно! По срокам желательно до понедельника.
Дизайн страница сайта - 5 иконок и таблица
Необходимо сделать:
1) Оформить страницу сайта прорисовав(или подобрать) 4 иконки
2) Оформить сравнительную таблицу (с картинками и текстом)
Все в стиле сайта .
Срок-цена оставляйте в заявке.Легкий европейский дизайн .
Выбранный исполнитель
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