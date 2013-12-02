Нужны аватары для сообществ

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт2 заявки119 просмотров

Здравствуйте! Нужно 2 аватара для сообществ ВК. В первом сообществе существующую аватарку нужно красиво переделать на новогодний манер, для второго аватар "с ноля".

Присылайте примеры работ обязательно! По срокам желательно до понедельника.

11 лет назад
AnnaNikiforova
Никифорова 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Иконки и изображения

    Перерисовать изображения предметов, городов и т.п. в браузерной он лайн игре. Создать образы монстров (16 шт), людей, и т.п. Работы не много. Желательно с навыками верстальщика, чтобы можно было объяснить некоторые нюансы стыковок картинок в ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подобрать иконки для страницы презентации

    для страницы из презентации необходимо подобрать 8 иконок, в таком же стиле как есть сейчас (там есть 5 иконок, но вместо них нужно новые). Изображение страницы в приложении. В заявке укажите цену

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Картинка для ВК

    Нужно сделать красивую тематичную картинку (тематика: Мероприятие сообщества предпринимателей в городе Челябинск 28 декабря 2013 года) для группы в ВК, на картинке должен быть какой то элемент который в иконке группы должен отображаться красиво. Вот ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Иконки для меню сайта

    Нужно подобрать иконки по следующим тематикам: Чехлы для подушек Скатерти Шторы Полотенца Салфетки Декоративные игрушки Столовые дорожки Желательно чтобы была возможность сделать выбор из нескольких вариантов.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перерисовать иконки программы для Windows

    В программе Movienizer (www.movienizer.com) в верхней панели инструментов используются иконки 24*24. Нужно их перерисовать в более современном стиле и большего размера (32*32 и 48*48). Для Movienizer показываются следующие иконки: 1. Добавить ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер для создания инфографики

    Нужен дизайнер для создания инфографики для страницы в Фейсбуке. Оплата - 8дол в час. Работа долгосрочная. В неделю нужно будет делать от 3 до 5 инфографических постов. Ожидается, что дизайнер будет тратить от 1 до ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перерисовать готовые иконки для iOS7

    Нашел иконки для приложения для iPhone, которые замечательно вписываются в дизайн iOS7 и полностью устраивают. Вот как они смотрятся (нижние 4): http://www.movienizer.com/images/iphone.jpg Проблема в том, что при их использовании нужно ставить ссылку ...

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать ватермарк

    Хотелось бы получить аккуратную и красивую ватермарку полупрозрачную для сайта. Она должна содержать адрес и еще какие-то элементы, так чтобы запомнилась. От вас примеры, опыт, портфолио и адекватная цена за такую ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад