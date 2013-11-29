Иконки и изображения

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Закрыт6 заявок191 просмотр

Перерисовать изображения предметов, городов и т.п. в браузерной он лайн игре. Создать образы монстров (16 шт), людей, и т.п. Работы не много. Желательно с навыками верстальщика, чтобы можно было объяснить некоторые нюансы стыковок картинок в таблицах.

11 лет назад
tracert
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

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