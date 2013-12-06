Здравствуйте. Нужен интерфейс для электронного учебника. Окна и пиктограммы. (эскизы пиктограмм предоставим) примерно 20 пиктограмм размером 16 на 16 пикселей (полноцвет) + окна интерфейса (около 5 окон)
Надо сделать 3 картинки для товаров
1. Charge- Оставляем цветовую палитру ( черный с белым), меняем сам рисунок ( человека), возможно подойдёт какой то абстрактный, чуть размытый рисунок, но тогда необходимо будет добавить какие-то яркие цвета. Сделать надпись другим цветом и более массивным шрифтом, не квадратным, где побольше округлостей и более широкой.
2. Chill – картинка на уровне, единственное опять же хочется сделать надпись побольше, растянуть до внутреннего овала.
3. Hydro- нравится тема с жидкостью, надо убрать каплю, переместить надпись в центр картинки, и саму надпись сделать более яркой, и объёмной ( изменить шрифт на более массивный, с плавными переходами букв, не квадратный).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
иконка должна простая быть телефон и смс или смс с телефоном размером 47х20 жду предложения в личкеЗавершен11 лет назад
- $5
Сделать картинку размером 170х120px, по прикрепленному образцу. Стоимость до 150р.Завершен9 лет назад
http://novmed.net/vidy-operatsij/26694-lazernaya-shlifovka-na-strazhe-molodosti-i-krasoty-kozhi.html - на этой странице, под рейтингом, справа от фото есть иконки. Нужно две иконки в таком же стиле (серые, маленькие) для ссылок "оставить первый отзыв", "оставить первый ответ"Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать: 1) Оформить страницу сайта прорисовав(или подобрать) 4 иконки 2) Оформить сравнительную таблицу (с картинками и текстом) Все в стиле сайта . Срок-цена оставляйте в ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно 2 аватара для сообществ ВК. В первом сообществе существующую аватарку нужно красиво переделать на новогодний манер, для второго аватар "с ноля". Присылайте примеры работ обязательно! По срокам желательно до понедельника.Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Перерисовать изображения предметов, городов и т.п. в браузерной он лайн игре. Создать образы монстров (16 шт), людей, и т.п. Работы не много. Желательно с навыками верстальщика, чтобы можно было объяснить некоторые нюансы стыковок картинок в ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт11 лет назад
для страницы из презентации необходимо подобрать 8 иконок, в таком же стиле как есть сейчас (там есть 5 иконок, но вместо них нужно новые). Изображение страницы в приложении. В заявке укажите ценуИконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт11 лет назад