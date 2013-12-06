Надо сделать 3 картинки для товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки159 просмотров

1. Charge- Оставляем цветовую палитру ( черный с белым), меняем сам рисунок ( человека), возможно подойдёт какой то абстрактный, чуть размытый рисунок, но тогда необходимо будет добавить какие-то яркие цвета. Сделать надпись другим цветом и более массивным шрифтом, не квадратным, где побольше округлостей и более широкой.

2. Chill – картинка на уровне, единственное опять же хочется сделать надпись побольше, растянуть до внутреннего овала.

3. Hydro- нравится тема с жидкостью, надо убрать каплю, переместить надпись в центр картинки, и саму надпись сделать более яркой, и объёмной ( изменить шрифт на более массивный, с плавными переходами букв, не квадратный).

11 лет назад
g-on
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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