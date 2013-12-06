Требуется нарисовать иконки для сайта

На сайт требуется нарисовать иконки 3 основные -иконки главных продуктов на ленднинг и остальные - небольшие ,просто для заполнения сайт графическим контентом.Есть готовый логотип все должно быть выпоолнено в его цветах и стиле.Минимальная цена и сроки.