Нужно разработать 2-3 варианта иконок для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок176 просмотров

Нужно разработать 2-3 варианта иконок, для сайта. Иконки должны отображать категории продукции.

Бревно, доска обрезная, доска строганная, отделка, клееные изделия, деревянная черепица.

Пример прикрепил

11 лет назад
davrahov
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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