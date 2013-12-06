На сайт требуется нарисовать иконки 3 основные -иконки главных продуктов на ленднинг и остальные - небольшие ,просто для заполнения сайт графическим контентом.Есть готовый логотип все должно быть выпоолнено в его цветах и стиле.Минимальная цена и ...
Нужно разработать 2-3 варианта иконок для сайта.
Нужно разработать 2-3 варианта иконок, для сайта. Иконки должны отображать категории продукции.
Бревно, доска обрезная, доска строганная, отделка, клееные изделия, деревянная черепица.
Пример прикрепил
Заявки фрилансеров
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