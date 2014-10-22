Vereschagin

Добрый день! Есть проблема с модулем анти-фрод MaxMind на OpenCart 2.0.3.1. Если модуль включить то все заказы идут как Missing Orders. Если модуль отключить все начинает работать корректно. Нужно найти причину проблемы и устранить ее. Оплата сразу посте ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Приветствую! Нужно поправить корзину, исправить авторизацию через соц сети, (Модуль чекаута). Где-то 6 правок. В основном верстка. Подробности в личку. Оплата через WMZ. OpenCart.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать описание для 30 товаров. Тематика : компьютерные игры Ссылки на на соответствующие товары для рерайта предоставлю.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: Составить семантическое ядро. Сайт: Keyseller.net Ориентирован только на рынок USA. 7 товарных груп. Прошу писать только тех кто способен сделать все грамотно. С анализом ключевых слов конкурентов и т.д. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
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Добрый день, уважаемые разработчики! Нужно периодически вносить несложные, а иногда и сложные, изменения в код сайта. Для этого я ищу одного, надежного, человека который будет заниматься сайтом, и получать за это посильное вознаграждение. Что нужно будет сделать ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день, уважаемые Админы! 1. Нужно настроить редирект 301 c без WWW на WWW. 2. Есть установленный почтовый сервер, но насколько я понимаю не настроена SMTP аутентификация. Не могу подключится внешним почтовым клиентом. Ошибка "не верный пароль". 3. ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый вечер, уважаемые админы! Собственно нужно правильно сконфигурировать Апачь под 80 порт и настроить почтовый почтовый сервер Postfix+Dovecot. Все установлено.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад