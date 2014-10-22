Vereschagin

Виталий Vereschagin

 
40 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
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Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настроить Apache и почтовый сервер на VPS
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Сергей все сделал качественно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв