Vereschagin

Добрый день, уважаемые разработчики! Нужно периодически вносить несложные, а иногда и сложные, изменения в код сайта. Для этого я ищу одного, надежного, человека который будет заниматься сайтом, и получать за это посильное вознаграждение. Что нужно будет сделать ...