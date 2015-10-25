SMM для ВК

Мне нужен хороший специалист по продвижению в инстаграм. Оплата будет регулярной. У нас уже есть инстаграм-магазин постельного белья (25 подписчиков), нужно привести целевых подписчиков (не ботов!), которые бы хотели купить данный товар. В работу входит: 1) привлечение целевой ...