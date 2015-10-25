SMM для ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок170 просмотров
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Есть группа в контакте. Требуется SMM:

Тематика - доставка цветов. Нужно реализовать регулярную публикацию контента, продумывать механику конкурсов и акций, ее реализовывать.

Цель: увеличить количество продаж по переходам из группы. Привлечь новых подписчиков.

http://vk.com/anneyes1

8 лет назад
styudashkin
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад