Постинг вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок184 просмотра
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Нужна делать интересные посты вконтакте, требуется для интернет магазина, выкладывать надо будет приколы,луки, женские цитаты вести интересный контент 

Пишите цену и сколько постов входят, скидывайте примеры ведения групп, желательно женские тематики 

8 лет назад
Seo_Sel
Сергей 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад