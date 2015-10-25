Продвижение новой платформы по набору персонала в соц сетях плюс SEO

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка120 просмотров
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Необходимо продвинуть новую платформу по поиску профессионалов в IT в соц сетях (Фэйсбук, Твиттер, Линкдин) а также SEO

направленность - рынок Великобритании

thelastworkingday.com

8 лет назад
ask2222
40 летВеликобритания
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад