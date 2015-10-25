Есть продукт по здоровью. Нужно пооставлять коменты на разных ресурсах: форумы, блоги и пр., где обговариваются похожие вопросы. Форумы и блоги находить по семантичному ядру. Семантическое ядро предоставлю. Оплата 0.5 за пост. Бюджет 40 у.е. Оставлю хороший отзыв.
Продвижение новой платформы по набору персонала в соц сетях плюс SEO
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть новую платформу по поиску профессионалов в IT в соц сетях (Фэйсбук, Твиттер, Линкдин) а также SEO
направленность - рынок Великобритании
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