Надо развить группу VK по флористике: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия. Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и ...
Продвижение в соцсетях одноклассники, вконтакте, fb, instagram
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Необходимо развитие аккаунтов в соцсетях. Главная задача: увеличение подписчиков и увеличение продаж. Никаких накруток, только живые люди.
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Тематика: детская мебель, регион Саратов
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