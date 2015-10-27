Продвижение в соцсетях одноклассники, вконтакте, fb, instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо развитие аккаунтов в соцсетях. Главная задача: увеличение подписчиков и увеличение продаж. Никаких накруток, только живые люди.

От вас стоимость и ожидаемый результат по увеличению подписчиков.

Тематика: детская мебель, регион Саратов

8 лет назад
sarbt
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Развитие группы VK

    Надо развить группу VK по флористике: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия. Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анализ и продвижение Instagram

    Доброго времени суток! нужно проанализировать аккаунт Instagram, сказать, что делаю не так, и как нужно делать, а то продаж совсем нет. В аккаунте мало активности, мало комментариев, а подписываются на меня только представительства бизнеса.  Товар ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SMM, анализ группы Вконтакте, повышение продаж, маркетинг, соц. сети

    Доброго времени суток. У меня есть интернет-магазин аксессуаров для гаджетов Вконтакте, все работает, постоянно обновляется лента, все, что нужно заполнено и где нужно обновляется. В группе мало активности и нет желаемых продаж. Нужно проанализировать группу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется ежедневное размещение объявление на АВИТО avito.ru

    Ищу фрилансера профессионала, который будет ежедневно постить объявления на авито только в двух городах РФ в [b]г.МОСКВА и г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ[/b]. Объявление должен быть на тему[b] «Готовый бизнес»[/b]  [i]( в каталоге  Avito: /Вид бизнеса/Готовый бизнес )[/i] Соответственно чтобы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)79 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение новой платформы по набору персонала в соц сетях плюс SEO

    Необходимо продвинуть новую платформу по поиску профессионалов в IT в соц сетях (Фэйсбук, Твиттер, Линкдин) а также SEO направленность - рынок Великобритании thelastworkingday.com

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • SMM для ВК

    Есть группа в контакте. Требуется SMM: Тематика - доставка цветов. Нужно реализовать регулярную публикацию контента, продумывать механику конкурсов и акций, ее реализовывать. Цель: увеличить количество продаж по переходам из группы. Привлечь новых подписчиков. [url=http://vk.com/anneyes1]http://vk.com/anneyes1[/url]

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Постинг вконтакте

    Нужна делать интересные посты вконтакте, требуется для интернет магазина, выкладывать надо будет приколы,луки, женские цитаты вести интересный контент  Пишите цену и сколько постов входят, скидывайте примеры ведения групп, желательно женские тематики

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад