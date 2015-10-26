SMM, анализ группы Вконтакте, повышение продаж, маркетинг, соц. сети

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок172 просмотра
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Доброго времени суток. У меня есть интернет-магазин аксессуаров для гаджетов Вконтакте, все работает, постоянно обновляется лента, все, что нужно заполнено и где нужно обновляется. В группе мало активности и нет желаемых продаж. Нужно проанализировать группу и объяснить почему так, и что я делаю не так. По деньгам не обижу. 

8 лет назад
Victor125
Виктор 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)