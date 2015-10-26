SMM, анализ группы Вконтакте, повышение продаж, маркетинг, соц. сети

Доброго времени суток. У меня есть интернет-магазин аксессуаров для гаджетов Вконтакте, все работает, постоянно обновляется лента, все, что нужно заполнено и где нужно обновляется. В группе мало активности и нет желаемых продаж. Нужно проанализировать группу и объяснить почему так, и что я делаю не так. По деньгам не обижу.