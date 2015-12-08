Раскрутка группы в контакте

Ищу фрилансера профессионала, который будет ежедневно постить объявления на авито только в двух городах РФ в [b]г.МОСКВА и г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ[/b]. Объявление должен быть на тему[b] «Готовый бизнес»[/b] [i]( в каталоге Avito: /Вид бизнеса/Готовый бизнес )[/i] Соответственно чтобы ...