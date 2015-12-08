Раскрутка группы в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок211 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо поставить на 3 место в контакте группу по запросу "Прически Казань"

http://vk.com/pricheskivera

8 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$400
30 дней
Проделана отличная работа. Спасибо.
Все хорошо, продолжаем сотрудничать!