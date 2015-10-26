Развитие группы VK

Есть продукт по здоровью. Нужно пооставлять коменты на разных ресурсах: форумы, блоги и пр., где обговариваются похожие вопросы. Форумы и блоги находить по семантичному ядру. Семантическое ядро предоставлю. Оплата 0.5 за пост. Бюджет 40 у.е. Оставлю хороший отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо развить группу VK по флористике: увеличить живое-настоящее общение, конкурсы, опросы и т.д. Организовать кроссмаркетинг через другие группы, обмен ссылками. Рассылка приглашений по городу реальным пользователям и др. действия.
Напишите свою цену ежемесячно для ощутимых и реальных результатов, чтобы было объективно понятно, что стоит продолжать развивать далее эту группу.
Напишите, что входит в эту цену по проводимым действиям. Какой результат Вы обеспечите и в какой срок?
НИКАКИХ НАКРУТОК. Только живые пользователи и общение. Возможно длительное сотрудничество с креативными профессионалами.
Желательно пишите свой SKYPE, чтобы сразу обсудить детали.
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