Анализ и продвижение Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток! нужно проанализировать аккаунт Instagram, сказать, что делаю не так, и как нужно делать, а то продаж совсем нет. В аккаунте мало активности, мало комментариев, а подписываются на меня только представительства бизнеса.  Товар качественный с этим все хорошо, кто берет,  все довольны, но продаж очень мало. Жду ваших предложений. 

8 лет назад
Victor125
Виктор 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)