Анализ и продвижение Instagram

Доброго времени суток! нужно проанализировать аккаунт Instagram, сказать, что делаю не так, и как нужно делать, а то продаж совсем нет. В аккаунте мало активности, мало комментариев, а подписываются на меня только представительства бизнеса. Товар качественный с этим все хорошо, кто берет, все довольны, но продаж очень мало. Жду ваших предложений.