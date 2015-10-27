СММ Проект: создать и прокачать группу в Facebook и Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок302 просмотра
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Требуется специалист на СММ проект

Создать и прокачать группы в соцсетях 

с нуля до 10000 целевых пользователей

тема "Психология бизнеса и предпринимательский нетворкинг"

Нас интересуют соцсети:

Facebook - в большей степени

Вконтакте - меньше 

Ориентировочный срок реализации проекта: 3 месяца

для соискателей:

- обязательный успешный опыт реализации подобных проектов (мин 100000 чел)

- понимание стратегии продвижения и привлечения ЦА

- только белые методы продвижения

8 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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