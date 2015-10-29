Оставить отзыв в Гугл+

Необходимо оставить отзыв о работе компании на ее странице в Гугл+.

Отзывы писать не требуется, предоставлю настоящие, которые оставлялись реальными клиентами на сайте компании.

То есть, нужно только опубликовать присланный текст. Для этого вам понадобится аккаунт Гугл, удовлетворяющий следующим требованиям:

- зарегистрирован не менее 1 года назад.

- указанный при регистрации регион "Москва".

- на вашей странице в Гугл+ отсутствует реклама (аккаунты участвующие в биржах не подходят).

В заявках указывайте желаемую стоимость.