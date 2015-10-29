Оставить отзыв в Гугл+

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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка287 просмотров
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Необходимо оставить отзыв о работе компании на ее странице в Гугл+.

Отзывы писать не требуется, предоставлю настоящие, которые оставлялись реальными клиентами на сайте компании.

То есть, нужно только опубликовать присланный текст. Для этого вам понадобится аккаунт Гугл, удовлетворяющий следующим требованиям:

- зарегистрирован не менее 1 года назад.

- указанный при регистрации регион "Москва".

- на вашей странице в Гугл+ отсутствует реклама (аккаунты участвующие в биржах не подходят).

В заявках указывайте желаемую стоимость.

8 лет назад
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад
$4
1 день
Все отлично. Спасибо!
Благодарю. Буду рада сотрудничать еще!
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