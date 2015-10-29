Продвижение групп ВК и Instagram

Необходимо оставить отзыв о работе компании на ее странице в Гугл+. Отзывы писать не требуется, предоставлю настоящие, которые оставлялись реальными клиентами на сайте компании. То есть, нужно только опубликовать присланный текст. Для этого вам понадобится ...
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Требуется наполнение группы в Вконтакте и Instagram живыми людьми, целевой аудиторией. Около 1000 чел. в Instagram и человек 500 в группу Вконтакте. Указывайте сроки и цены на выполнение задания. Прошу четко и по предмету запроса писать.
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