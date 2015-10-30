Раскрутка обучающего игрового проекта

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Здравствуйте!
Есть проект - краудфандинг. До 14 января работает сбор.
Целевая аудитория - интересующиеся соционикой, психологией, конфликтологией, профориентацией, гармонизация взаимоотношений, поиск совместимого партнера, построение эффективных рабочих команд.
Проект образовательный, не коммерческий.
Миссия проекта:
1 показать что игру можно и надо использовать как обучающий инструмент
2 продвижение соционики как дисциплины
Надо:
1 Продвижение
2 советы и рекомендации
https://funding.webmoney.ru/igrovoe-obuchenie-socionike-sociongame-ru
Спасибо!
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