Раскрутка обучающего игрового проекта

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки123 просмотра
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Здравствуйте!

Есть проект - краудфандинг. До 14 января работает сбор.

Целевая аудитория - интересующиеся соционикой, психологией, конфликтологией, профориентацией, гармонизация взаимоотношений, поиск совместимого партнера, построение эффективных рабочих команд.

Проект образовательный, не коммерческий.

Миссия проекта:

1 показать что игру можно и надо использовать как обучающий инструмент

2 продвижение соционики как дисциплины

Надо:

1 Продвижение

2 советы и рекомендации

http://sociongame.ru/

https://funding.webmoney.ru/igrovoe-obuchenie-socionike-sociongame-ru

Спасибо!

8 лет назад
to-ken
Сергей 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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