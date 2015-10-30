Раскрутка обучающего игрового проекта

Необходимо оставить отзыв о работе компании на ее странице в Гугл+. Отзывы писать не требуется, предоставлю настоящие, которые оставлялись реальными клиентами на сайте компании. То есть, нужно только опубликовать присланный текст. Для этого вам понадобится ...