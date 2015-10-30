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Требуется написать 15 различных отзывов вконтакте в группе компании в разделе отзывы. Писать разное количество в течении 10 дней, с разных профилей.
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