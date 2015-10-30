Написать 15 различных отзывов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок251 просмотр
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Добрый день! 

Требуется написать 15 различных отзывов вконтакте в группе компании в разделе отзывы. Писать разное количество в течении 10 дней, с разных профилей. 

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад