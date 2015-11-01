Пригласить людей

1. зайдите во встречу http://vk.com/event106100109 и вступите в нее.

2. теперь разошлите приглашения вступить в эту встречу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 100 человек.

3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили.