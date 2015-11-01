Пригласить людей

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки149 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. зайдите во встречу http://vk.com/event106100109 и вступите в нее.

2. теперь разошлите приглашения вступить в эту встречу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 100 человек. 

3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили.

8 лет назад
blablobli
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад