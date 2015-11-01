Пригласить людей

Интересует привлечение офферов и живых Параметры выборки: Страна:Россия; город: Москва и Мос.обл; возраст:16-35 лет В идеале те, которые состоят в определенной группе - если можно такую выборку сделать. Проект новый и запускаем своими силами, так что бюджеты большие не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. зайдите во встречу http://vk.com/event106100109 и вступите в нее.
2. теперь разошлите приглашения вступить в эту встречу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 100 человек.
3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили.
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