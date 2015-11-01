Привлечь подписчиков в группу Вконтакте

Интересует привлечение офферов и живых

Параметры выборки:

Страна:Россия; город: Москва и Мос.обл; возраст:16-35 лет

В идеале те, которые состоят в определенной группе - если можно такую выборку сделать.

Проект новый и запускаем своими силами, так что бюджеты большие не рассматриваем.

Тематика группы - поиск работы промоутерами и расклейщиками.

Жджем предложения с конкретными ценами, сроками и условиями.

Готовы стартовать хоть сегодня.