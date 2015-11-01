Привлечь подписчиков в группу Вконтакте

Требуется создать страницу ВКОНТАКТЕ. Тематика поиск моделей, модельное аг-во. Зарегистрировать во всех тематических группах по списку - порядка 2тыс Наполнить контентом. (материал из аналогичных страниц, будет предоставлен список) Добавить в друзья порядка 500человек (уже с имеющихся страниц) и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует привлечение офферов и живых
Параметры выборки:
Страна:Россия; город: Москва и Мос.обл; возраст:16-35 лет
В идеале те, которые состоят в определенной группе - если можно такую выборку сделать.
Проект новый и запускаем своими силами, так что бюджеты большие не рассматриваем.
Тематика группы - поиск работы промоутерами и расклейщиками.
Жджем предложения с конкретными ценами, сроками и условиями.
Готовы стартовать хоть сегодня.
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