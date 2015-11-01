Создание и раскрутка странички (группы) в ВК и Facebook

Здравствуйте. Для нас это задание новое. По этому вопросов много.

Надо создать странички в соц сети ВК и фейсбук и сделать так (раскрутить), чтобы там было как можно больше реальных пользователей (подписчиков). Тема лечение зубов в Праге. http://www.magicsmile.cz/

Целевая аудитория это Чехия и соседние страны. Хороший упор на русскоязычных пользователей.

Планируется раскручивать странички месяц и больше. Графика, картинки наши, статьи тоже сами пишем.

Нужен грамотный человек, который это будет реализовать.

Что для этого надо вы должны нам сказать.

Каким образом вы будете действовать? Учитывая что это для европескийх пользователей.

Что вам для этого надо?

Сколько подписчиков в ВК и в фейсбук можете сделать за месяц? (диапазон)

Что входит в ваши обязаности?

Какие дополнительные расходы могут понадобится?

По какому критерию вас выбирать? Есть портфолио? Назовите цены. Если есть варианты то отдельно и варианты тоже обговорим.

Спасибо.