Интересует привлечение офферов и живых Параметры выборки: Страна:Россия; город: Москва и Мос.обл; возраст:16-35 лет В идеале те, которые состоят в определенной группе - если можно такую выборку сделать. Проект новый и запускаем своими силами, так что бюджеты большие не ...
Нужно привести целевую аудиторию в группу ВК
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Есть группа ВК (магазин современных предметов интерьера). Требуется привлечение целевой аудитории. Боты не нужны! Только живые, активные подписчики (Россия, женщины от 20 лет). Предлагайте свои цены за месяц продвижения.
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