Нужно привести целевую аудиторию в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен5 заявок159 просмотров
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Есть группа ВК (магазин современных предметов интерьера). Требуется привлечение целевой аудитории. Боты не нужны! Только живые, активные подписчики (Россия, женщины от 20 лет). Предлагайте свои цены за месяц продвижения.

8 лет назад
mariyamrs1992
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$65
30 дней
Отлично, рекомендую!
Очень хороший заказчик. Всем рекомендую, приятно работать. Оплата всегда в срок.