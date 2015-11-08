PR по форумам

Здравствуйте!

Необходимо пропиарить продукцию: "антисептики для дерева" по строительным форумам. Пиарить лучше с прокаченных аккаунтов, чтобы не вызывать подозрений.

Все должно выглядеть естественно, т.е. никакой прямой рекламы, нужно просто вступать в дискуссии и затем давать ссылки на сайт с указанием продукции.

Условия обсудим индивидуально с выбранным исполнителем.

Оплата в у.е = 60 р.