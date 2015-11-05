Привлечение ЦА в группу ВК

Есть группа https://vk.com/pfmst

Цель группы - принимать заявки на ремонтно-строительные работы по Казахстану и публиковать информацию обо всех профессионалах в сфере ремонта и строительства по Казахстану.

Задача Сегодня: Привлечь пользователей ВК из Казахстана в группу.

Также есть сайт сервис, на котором можно сделать заказ любых ремонтно-строительных работ.

Предлагайте варианты!

Мёртвых офферов не предлагать.