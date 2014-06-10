evgri

Евгений evgri

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Привлечение подписчиков на YouTube.

    Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На канале есть несколько видео с тематикой путешествий. Требуются подписчики офферы / живые подписчики с активностью.  Необходимо набрать 500 подписчиков за 7 дней.  Оплата через Яндекс.Деньги. Сумма 500 рублей. Если сроки будут соблюдены ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Привлечение подписчиков на YouTube.

    $8

    Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На него залито несколько видео с тематикой путешествий. Требуются подписчики офферы / живые подписчики с активностью. Предлагайте свои варианты за 100 или 1 000 подписчиков + срок. 8$ за 500 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу исполнителя для SEO продвижения сайта. Тренинговый центр.

    Ищу исполнителя для SEO продвижения сайта. Тренинговый центр. Тип сайта: тренинговый центр География сайта: Россия Тематика: дисциплина, тайм-менеджмент, личностный рост Поисковики: Яндекс, Гугл Уже сделан подбор целевых запросов по Yandex Wordstat. Нужно просмотреть ключевые слова, выдвинуть предложения по оптимизации. На сайте есть ...

    Аудит сайтаGoogle Ads
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирование биографии из Wiki.

    $8

    Необходимо скопировать из wiki биографию известной личности (первый абзац) по цитате, саму цитату, удалив ссылки из текстового файла и ссылку на фото в шаблон word-файла на отдельную страницу. Сами цитаты скажу где лежат. Нужно только находить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Набрать подписчиков. Группа в VK, Facebook.

    Добрый день! Требуется набрать подписчиков в группу тренингового центра в VK, Facebook. В группе идет наполнение интересным контентом 2-3 раза в день. Тематика - самодисциплина, тайм менеджмент, организация времени, развитие. От Вас нужно указать стоимость ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт. Копирайт. Написание статей.

    Требуется написать несколько интересных статей на тему самоорганизации, самодисциплины, личностного роста. Для понимания того, конкретно нужно сделать, требуется последовательно пройти следующие этапы: 1. Нужно придумать отличный заголовок для соц. сетей, который будет "цеплять взгляд". 2. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить ссылки в одностраничном html-письме.

    Есть одностраничный html-текст, при отправке этого текста на на почтовые ящики mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru ссылки в письме отображаются "другим" цветом, есть выделение - подчеркивание. Требуется поправить ссылки и форматирование в соответствии с оригиналом так, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется создать видео-ролик.

    Требуется создать видео-ролик в котором будет рекламироваться продукт тренингового центра. Планируется, что тренинговый центр будет заниматься проведением «вебинаров» и «живых тренингов» в сферах: личностный рост, самодисциплина и тайм-менеджмент, консалтинг. Слоган: Будет выслан Вам в личном сообщении. Сегмент: ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменение стандартной формы регистрации Joomla 2.5

    $50

    Требуется изменить форму стандартную регистрации на сайте (Joomla 2.5) в модуле BT-Login. Звездочкой отмечены обязательные поля: В базу должен добавляться уникальный id пользователя (как сейчас и происходит). Выравнивание названий полей должно происходить по правому краю от формы ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка системы оплаты Joomla.

    Есть интернет-магазин: http://www.u20386.netangels.ru/ На текущий момент через него планируется осуществлять продажи 3-х продуктов (тренинги). Требуется реализовать систему оплаты с помощью электронных денег, оплату картами visa, master card. Какие еще способы оплаты вы можете предложить для интеграции? Ссылка на ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Скопировать демотиваторы в новый шаблон.
отличный заказчик. четкое задание, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству !
Игорь - отличный специалист. Без лишних вопросов всё четко сделал по техническому заданию. Все сроки были соблюдены. Работой доволен. Планирую сотрудничать дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Набрать подписчиков. Группа в VK, Facebook.
Отличный заказчик! Сотрудничеством с Евгением довольный на все 100%, всем рекомендую!
Александр прекрасно справился с поставленной задачей! Постоянно был на связи, работал каждый день. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Natalinik7
Наталя 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов
$8
10 баллов
9 лет назад
Копирование биографии из Wiki.
Евгений прекрасный заказчик, задача поставлена понятно, все время на связи, оплата моментальная. Буду рада сотрудничать снова. Рекомендую.
Наталья – отличный работник. Все сделала в срок и очень аккуратно. Планирую сотрудничать с ней далее! Рекомендую.
Ответный отзыв
Frostator
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт. Копирайт. Написание статей.
Отличный заказчик, умеет поставить задачу и объяснить её тонкости. Рекомендую!
Хороший автор, все написано согласно ТЗ + соблюдение сроков.
Ответный отзыв
digand
Игорь 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поправить ссылки в одностраничном html-письме.
Евгений, очень приятный заказчик. Вежлив в общении, четко ставит задание, оплатил даже до получения работы. Я доволен сотрудничеством. Всем рекомендую! Буду рад новым проектам.
Игорь вдумчиво отнесся к поставленной задаче, предложил не просто поправить ссылки, а полностью переверстать html-страницу, т.к. заметил некоторые ошибки в тегах. Выполнил работу быстро, качественно и в срок. Обязательно буду еще обращаться к нему! Спасибо. Рекомендую для сотрудничества.
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