Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На канале есть несколько видео с тематикой путешествий. Требуются подписчики офферы / живые подписчики с активностью. Необходимо набрать 500 подписчиков за 7 дней. Оплата через Яндекс.Деньги. Сумма 500 рублей. Если сроки будут соблюдены ...
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На него залито несколько видео с тематикой путешествий. Требуются подписчики офферы / живые подписчики с активностью. Предлагайте свои варианты за 100 или 1 000 подписчиков + срок. 8$ за 500 ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Ищу исполнителя для SEO продвижения сайта. Тренинговый центр. Тип сайта: тренинговый центр География сайта: Россия Тематика: дисциплина, тайм-менеджмент, личностный рост Поисковики: Яндекс, Гугл Уже сделан подбор целевых запросов по Yandex Wordstat. Нужно просмотреть ключевые слова, выдвинуть предложения по оптимизации. На сайте есть ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть 110 демотиваторов, которые нужно скопировать в новый шаблон. Сам шаблон сохранен в PSD - Photoshop. Бюджет 200 рублей.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $8
Необходимо скопировать из wiki биографию известной личности (первый абзац) по цитате, саму цитату, удалив ссылки из текстового файла и ссылку на фото в шаблон word-файла на отдельную страницу. Сами цитаты скажу где лежат. Нужно только находить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Требуется набрать подписчиков в группу тренингового центра в VK, Facebook. В группе идет наполнение интересным контентом 2-3 раза в день. Тематика - самодисциплина, тайм менеджмент, организация времени, развитие. От Вас нужно указать стоимость ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написать несколько интересных статей на тему самоорганизации, самодисциплины, личностного роста. Для понимания того, конкретно нужно сделать, требуется последовательно пройти следующие этапы: 1. Нужно придумать отличный заголовок для соц. сетей, который будет "цеплять взгляд". 2. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть одностраничный html-текст, при отправке этого текста на на почтовые ящики mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru ссылки в письме отображаются "другим" цветом, есть выделение - подчеркивание. Требуется поправить ссылки и форматирование в соответствии с оригиналом так, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создать видео-ролик в котором будет рекламироваться продукт тренингового центра. Планируется, что тренинговый центр будет заниматься проведением «вебинаров» и «живых тренингов» в сферах: личностный рост, самодисциплина и тайм-менеджмент, консалтинг. Слоган: Будет выслан Вам в личном сообщении. Сегмент: ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется изменить форму стандартную регистрации на сайте (Joomla 2.5) в модуле BT-Login. Звездочкой отмечены обязательные поля: В базу должен добавляться уникальный id пользователя (как сейчас и происходит). Выравнивание названий полей должно происходить по правому краю от формы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть интернет-магазин: http://www.u20386.netangels.ru/ На текущий момент через него планируется осуществлять продажи 3-х продуктов (тренинги). Требуется реализовать систему оплаты с помощью электронных денег, оплату картами visa, master card. Какие еще способы оплаты вы можете предложить для интеграции? Ссылка на ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад