Вылечить сайт на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт18 заявок159 просмотров
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Есть сайт на Joomla 1.5.23. CMS скачивал с сайта поддержки Joom.ru Нравится их перевод.

Хостер заблокировал сайт, сказал, что он заражён и нужно его вылечить.

Ищу специалиста в этом вопросе для восстановления работы сайта.

Joomla
10 лет назад
abx
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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