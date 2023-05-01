Вылечить сайт на Joomla

Есть сайт на Joomla 1.5.23. CMS скачивал с сайта поддержки Joom.ru Нравится их перевод.

Хостер заблокировал сайт, сказал, что он заражён и нужно его вылечить.

Ищу специалиста в этом вопросе для восстановления работы сайта.