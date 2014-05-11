Скорость загрузки сайта

Требуется программист для работы над сайтом на постоянной основе удаленно/в офисе. У сайта самописная система управления. Оплата сдельная. http://opt-parket.ru/ Нужно исправить в первую очередь: 1. Сделать модуль поиска. Похожего исполнения как у http://laminatplus.ru/webshop/laminat/ Фильтр ставим на главную категорию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.shoester.com.ua/ работает на OpenCart 1.5.5.1
Проблеба со скоростью загрузки - слишком долго грузится
Есть точная копия этого сайта http://kabluk.net.ua/, но там меньше рубрик и товаров, этот сайт загружается хорошо. Поскольку хостинг тот же, напрашивается вывод, что именно количество рубрик и товаров повлияли на скорость, что требуется как-нибудь решить.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Долго открывается сайт на DLE. Нужно выяснить в чем причина и устранить проблемуСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5.23. CMS скачивал с сайта поддержки Joom.ru Нравится их перевод. Хостер заблокировал сайт, сказал, что он заражён и нужно его вылечить. Ищу специалиста в этом вопросе для восстановления работы сайта.Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт10 лет назад
Ситуация такая. Человек, который взялся делать сайт на Джумле, оказался жутко безграмотным. Из админки невозможно даже управлять - не работает верхнее меню. Сайт делался несколько лет назад. ЗАДАЧА: Починить движок и обновить версию Джумлы до реально ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть форум phpBB 3.0.12, нужен скрипт внешней регистрации: на входе получает логин-пароль-мыло, и заносит в базу. http://bb3x.ru/forum/integraciya-i-konvertirovanie/phpbb-3-0-integraciya-so-svoim-sajjtom-t2266.html Прочел вот тут, но мало что понял. Решение нужно сегодня.Завершен10 лет назад
Добрый день. Нужна интеграция с Shop-script 5 + доработка функционала. Все страницы сверстаны, но нужны небольшие правки для интеграции. Функцилнал: Быстрый просмотр, недавно просмотренные товары, избранные товары, фильтр товаров (с возможностью создания теговых страниц с уникальным ЧПУ, H1 и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
ТЗ на доработку респонсив отображения блоков на маленьких экранах Есть сайт интернет магазина на Joomla 2.5. Trend-city.ru или тестовый домен zhigal.bget.ru Шаблон у него купленный, сделан на Фреймворке Helix первой ревизии. Шаблон istore http://demo.joomshaper.com/2012/istore/ Сам шаблон responsive. Т.е подстраивается под ...Завершен10 лет назад
- $50
Есть сайт http://your-webmasters.com/demo/leto2/ с демоданными и установленным модулем joomshopping, нужно: -Убрать модуль joomshopping -Настроить боковое и верхнее меню -Добавить модуль для отзывов -Настроить отображение материалов -Убрать все лишние данные Более подробное т.з. вышлю исполнителю Срок до 15 маяЗавершен10 лет назад