Скорость загрузки сайта

Сайт http://www.shoester.com.ua/ работает на OpenCart 1.5.5.1

Проблеба со скоростью загрузки - слишком долго грузится

Есть точная копия этого сайта http://kabluk.net.ua/, но там меньше рубрик и товаров, этот сайт загружается хорошо. Поскольку хостинг тот же, напрашивается вывод, что именно количество рубрик и товаров повлияли на скорость, что требуется как-нибудь решить.