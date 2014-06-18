Требуется программист для работы над сайтом на постоянной основе удаленно/в офисе. У сайта самописная система управления. Оплата сдельная.

http://opt-parket.ru/

Нужно исправить в первую очередь:

1. Сделать модуль поиска. Похожего исполнения как у http://laminatplus.ru/webshop/laminat/ Фильтр ставим на главную категорию (например ламинат и т.д.) и производителя (Quick Step и т.д.) На коллекции и подколлекции фильтр не ставим.

2. Хлебные крошки (сейчас их нет)

3. Убрать глючную подзагрузку товаров. Пример: http://opt-parket.ru/products/act/katalog/creo/?id=370 Вместо этого лучше делить каталог на страницы по 10 товаров на каждой.

4. В списке товаров нужно подправить кнопки "купить" (они немного съехали вправо)

5. В списках товаров убрать подчеркивания названий.

6. В карточках товаров убрать "наличие".