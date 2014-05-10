Кросспостинг для Joomla 3

$50
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок90 просмотров
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Нужно сделать кросспостинг анонса статей в соц.сети Гугл+, Вконтакте, Фейсбук, Твиттер.

Сайт сделан на Joomla 3. http://infopriz.ru/

Joomla
10 лет назад
segoz
60 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад