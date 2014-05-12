Доработка Instantmaps на InstantCMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка85 просмотров
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Добрый день.

Требуется доработка с последующей поддержкой Instantmaps на InstantCMS.

Необходимо сделать следующее:

1. Настройка RSS для каждого из объектов;

2. Необходимо сделать вывод объектов на сабдомене: myplace.mysite.com

3. Сделать возможным привязку пользователя(пользователей) к конкретной организации. Т.е. чтобы он был админом и мог полностью добавлять/изменять информацию о месте /организации но только после модерации. Привязка делается только после утверждения админом в админке, т.е. не автоматом.

10 лет назад
Fuzler
Сергей 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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