Настроить 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки122 просмотра
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Есть магазин на Битриксе, сервер 1с откуда надо забирать выгрузку. Со стороны 1с все готово, надо настроить сам битрикс.

10 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Deevo
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
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