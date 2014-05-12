Верстка шаблона для DLE 10.2

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки119 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон для DLE 10.2 по готовому psd-исходнику. Срок - 1 неделя. Цена Ваша.

10 лет назад
JackReacher
Ричер 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$65
5 дней
Хорошо поработали,моментальная оплата.Все ок.Рекомендую!!!
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