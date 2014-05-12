Верстка шаблона для DLE 10.2

Требуется программист для работы над сайтом на постоянной основе удаленно/в офисе. У сайта самописная система управления. Оплата сдельная. http://opt-parket.ru/ Нужно исправить в первую очередь: 1. Сделать модуль поиска. Похожего исполнения как у http://laminatplus.ru/webshop/laminat/ Фильтр ставим на главную категорию ...
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Необходимо сверстать шаблон для DLE 10.2 по готовому psd-исходнику. Срок - 1 неделя. Цена Ваша.
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