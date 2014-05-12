Доработки на Joomla 2.5

Нужно отредактировать шаблон it_university2 joomla 2.5 Привести сайт в нормальный вид по услугам "ремонт моноблоков" Повесить логотип с готовых технических на порталах можете посмотреть. Cделать нижний футер "Контакты" "Частые поломки" "Социальные сети" Слайдер по теме сайта/ Как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, на джумле. Главная страница шириной 100%, а внутренняя, с фиксированной шириной и есть сайдбар.
+ карусель в выпадающем меню.
Подробности в скайпе
С уважением, Сергей
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