Доработки на Joomla 2.5

$35
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок135 просмотров
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Есть сайт, на джумле. Главная страница шириной 100%, а внутренняя, с фиксированной шириной и есть сайдбар.

+ карусель в выпадающем меню.

Подробности в скайпе

С уважением, Сергей

Joomla
10 лет назад
Ser-tav
Сергей 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад