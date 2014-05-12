Доработки личного кабинета на joomla

Здравствуйте!

Ищем PHP программиста с опытом на joomla – 2-3 года на сдельную работу. Нужно будет сегодня внести некоторые правки в личный кабинет сайта на joomla (работы на 1-2 часа)

В ответах указывайте, пожалуйста

- опыт работы с joomla, ссылки на готовые проекты на joomla, выполненные Вами

- когда после обсуждения задач и бюджета сможете приступить

Далее, сможем предоставить большой объем по этому же проекту, будем делить работу на этапы.

Подробности вышлем заинтересовавшим по портфолио программистам.