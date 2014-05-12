Доработки личного кабинета на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
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Здравствуйте!

Ищем PHP программиста с опытом на joomla – 2-3 года на сдельную работу. Нужно будет сегодня внести некоторые правки в личный кабинет сайта на joomla (работы на 1-2 часа)

В ответах указывайте, пожалуйста

- опыт работы с joomla, ссылки на готовые проекты на joomla, выполненные Вами

- когда после обсуждения задач и бюджета сможете приступить

Далее, сможем предоставить большой объем по этому же проекту, будем делить работу на этапы.

Подробности вышлем заинтересовавшим по портфолио программистам.

Joomla
10 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад