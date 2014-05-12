Посадить шаблон HTML на систему управления

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок205 просмотров
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Есть готовый шаблон сайта в HTML: http://livedemo00.template-help.com/wt_47601/index.html

Необходимо посадить его на любую легкую и компактную CMS. Например, WP.

Ваши предложения по движку, цене, срокам, пожалуйста, исключительно в проект, а не в личку.

HTML
9 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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