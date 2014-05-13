Нужен программист PHP

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки187 просмотров
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Для выполнение работ по поддержке( исправления, добавления) для существующих сайтов.

Знание WordPress, Drupal, JavaScript, css

PHP
10 лет назад
medplus
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад