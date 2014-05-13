Надо почистить от левых ссылок сайт на Джумле

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок143 просмотра
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На сайт alisa-metelina.ru повесили скрытые ссылки на порно. Надо почистить.

И постараться закрыть дыру, через которую ссылки разместили. Это уже не первый раз.

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10 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад