Надо почистить от левых ссылок сайт на Джумле

Есть готовый шаблон сайта в HTML: http://livedemo00.template-help.com/wt_47601/index.html Необходимо посадить его на любую легкую и компактную CMS. Например, WP. Ваши предложения по движку, цене, срокам, пожалуйста, исключительно в проект, а не в личку.