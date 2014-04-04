Доработка по Джумла 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки128 просмотров
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Необходимо настроить отправку писем на почтовые ящики менеджерам со страницы engtech.ru/vakansii/2014-04-04-13-19-13

Страницу надо прописать вручную, без обращения к админке

С меня ftp и email адреса, оплата полностью после выполнения

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10 лет назад
daaash
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад