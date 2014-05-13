Надо поставить сайт на CMS

Есть готовый шаблон сайта в HTML: http://livedemo00.template-help.com/wt_47601/index.html Необходимо посадить его на любую легкую и компактную CMS. Например, WP. Ваши предложения по движку, цене, срокам, пожалуйста, исключительно в проект, а не в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статичный сайт autofaworit.ru
Надо поставить его на популярный бесплатный движок вроде WordPress, Joomla, Drupal.
На что надо обратить внимание при переносе:
1. Не должно быть прокрутки на ширине экрана 1000 точек.
2. Должна быть возможность сохранить урлы.
3. Там на страницах с контентом два окна с прокруткой. Первый текст делаем нормальным, без прокрутки. Второго блока текста не будет.
Переносить контент не надо. (Сделайте пару страниц и покажите как создавать новые) Хотя как отдельную услугу можете предложить.
Я ориентируюсь на срок день-два и цену в 2 т.р. но готов выслушать ваше предложение.
Пишите срок, цену, на какую CMS предлагаете поставить.
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