Надо поставить сайт на CMS

Есть статичный сайт autofaworit.ru

Надо поставить его на популярный бесплатный движок вроде WordPress, Joomla, Drupal.

На что надо обратить внимание при переносе:

1. Не должно быть прокрутки на ширине экрана 1000 точек.

2. Должна быть возможность сохранить урлы.

3. Там на страницах с контентом два окна с прокруткой. Первый текст делаем нормальным, без прокрутки. Второго блока текста не будет.

Переносить контент не надо. (Сделайте пару страниц и покажите как создавать новые) Хотя как отдельную услугу можете предложить.

Я ориентируюсь на срок день-два и цену в 2 т.р. но готов выслушать ваше предложение.

Пишите срок, цену, на какую CMS предлагаете поставить.